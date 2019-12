Diefstal aanhangwagen met rolsteiger in Esbeek

Een aanhangwagen met daarop een rolsteiger werd zondag 7 juli 2019 omstreeks 16.00 uur geparkeerd op een bedrijventerrein aan de Notelstraat in Esbeek. De aanhanger werd met een disselslot op slot gedaan. De volgende ochtend ontdekte een medewerker dat de aanhangwagen gestolen was. Tijdens het nakijken van camerabeelden bleek dat de diefstal die zondagavond rond 19.30 uur plaatsvond. Maandag 8 juli 2019 werd de aanhangwagen zonder rolsteiger aangetroffen op de Eindhovensedijk in Oirschot.

Omschrijving

Uit het onderzoek blijkt dat de dieven gebruik hebben gemaakt van een Volvo voorzien van valse kentekenplaten. Deze platen werden gestolen in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juli jl. vanaf een auto die geparkeerd stond aan de Koppele in Eindhoven. De dief daarvan is op camerabeelden vastgelegd. Ook zijn er camerabeelden gemaakt op het bedrijventerrein de Mierbeek in Oirschot waarop twee daders in hun Volvo met daarachter de gestolen aanhanger te zien zijn.

De dieven hebben dus eerst kentekenplaten gestolen in Eindhoven. Deze hebben zij bevestigd op een Volvo waarmee ze naar Esbeek zijn gereden. Daar hebben ze een aanhangwagen met daarop een rolsteiger gestolen. De aanhanger laten zij vervolgens zonder rolsteiger achter in Oirschot