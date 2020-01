Diefstal dure brillen in Tilburg

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op vrijdag 16 augustus 2019 heeft een nog onbekende man vijf brillen gestolen uit een brillenzaak op het Paletplein in Tilburg. Hij werd betrapt, maar wist te ontkomen.

Omschrijving

Op vrijdag 16 augustus 2019 liep omstreeks 11.00 uur een man een brillenzaak aan het Paletplein in Tilburg binnen. Het ging om een circa 30-jarige blanke man met kortgeschoren blond haar. Hij droeg een grijs shirt en een blauwe korte broek. De man pakte diverse brillen tegelijk vast. Een medewerker vertrouwde het niet en zag op de camerabeelden dat de man diverse brillen in zijn broek stopte. Hij sprak de man aan die daarop in paniek enkele brillen uit zijn broek haalde. Samen met een collega pakte hij de man vast.

De dief stribbelde zo tegen dat beide personeelsleden ten val kwamen. Vervolgens rende de brillendief de winkel uit en rende langs de dierenzaak en een supermarkt de Kruidenbuurt in. De medewerker rende nog achter hem aan maar is hem kwijt geraakt. Er zijn ten minste vijf brillen van het merk Jfrey gestolen met een waarde van circa 400 euro per stuk.