Insluiping in Fijnaart

Op 13 september was het raak in de Patrijsstraat in Fijnaart. Geen groepje inbrekers, maar één persoon. Juridisch gezien gaat het hier om een zogenoemde insluiping, omdat de dader door een open deur naar binnen komt.

Omschrijving

De man in kwestie is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Op de beelden zien we een man die op het punt staat het huis binnen te lopen. De bewoners zijn net even weg. En dit is opmerkelijk: het is duidelijk een wat oudere man, je zou hem zo boven de 60 jaar inschatten. Niet meteen iemand waarbij je een inbraak verwacht. Zeker is dat er meerdere sieraden uit het huis zijn gestolen. De man is ongeveer vijf minuten binnen en komt dan haastig weer naar buiten, loopt de tuin uit en slaat dan linksaf.