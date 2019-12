Vier woninginbraken in Fijnaart

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op de Jan Punthof in Fijnaart werd in augustus van dit jaar op één dag bij vier appartementen van een seniorencomplex ingebroken. Allemaal appartementen waar hoogbejaarde mensen wonen, die op dat moment niet thuis waren.

Het was niet één inbreker, maar het gaat om een groepje mensen dat uit in elk geval drie vrouwen bestaat. De politie sluit niet uit dat zij op meerdere plekken actief zijn. Ze namen van alles mee uit de appartementen. Van sieraden, tot geld en pinpassen. Met die passen is later bij een supermarkt in Etten-Leur gepind.

Vragen

Wij zijn op zoek naar de drie vrouwen die op de beelden staan. Allemaal dragen ze een zonnebril. De eerste heeft bruin haar in een staart, draagt een wit shirt met korte mouwen en een zwarte broek. De tweede draagt een zwarte hoofddoek, een wit shirt, een lichte spijkerbroek en ze is wat tenger gebouwd. Dan vrouw nummer drie. Zij draagt een beige hoofddoek, en heeft een zwarte leren tas bij zich. Ze draagt een groen shirt met lange mouwen, een lichte spijkerbroek en witte gympen. Ze is licht getint.

Het kan zijn dat ze in wisselende samenstelling opereren. Misschien soms ook in het gezelschap zijn van enkele mannen. Zeggen de beelden u iets? In combinatie met de signalementen? Wij zitten klaar voor uw tips!