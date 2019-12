Aandacht voor illegale prostitutie en mensenhandel

Een bijzonder item over een schrijnend probleem: illegale prostitutie en seksuele uitbuiting. Een probleem dat dichterbij is dan je denkt. Het gebeurt o.a. in woonhuizen, hotels en op parkeerplaatsen.

Vaak werken de prostituees onder slechte omstandigheden, onhygiënisch en niet zelden onder dwang. Jaarlijks komen er in Brabant zo’n 300 signalen bij de politie binnen. Veel vrouwen durven uiteindelijk geen aangifte te doen. Dat zegt iets over de angst die de vrouwen hebben.

Vragen

En de vraag aan u vandaag is: als u mensenhandel of illegale prostitutie vermoedt, meld het bij ons. Desnoods anoniem. Bellen kan via de nummers in beeld!