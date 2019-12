Dieftal telefoons

Laatste update: 04-12-2019 | 14:42 Zaaknummer: 2019151320 Datum delict: 19-07-2019 Plaats delict: Uden en Grave

Wij zijn op zoek naar de identiteit van deze man. De man heeft op 19 juli 2019 in een restaurant aan de Voskestraat in Uden een mobiele telefoon gestolen. Op 27 augustus 2019 heeft de man ook een telefoon gestolen in een kapsalon aan de Klinkerstraat in Grave.