Brandstichting waarbij jong gezin ternauwernood weet te ontsnappen

Omschrijving

Op de beelden zien we twee mannen door de Staringstraat lopen. Dan een steekvlam en de mannen rennen weg. De auto van een jong gezin staat in brand, maar al snel slaan de vlammen over naar de woning. Boven liggen vader, moeder, een kindje van twee en een pasgeboren baby te slapen. Ze kunnen maar net op tijd ontsnappen. Vijf minuten later en ze hadden, volgens de brandweer, hun woning niet meer via de gebruikelijke weg kunnen verlaten.

Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Een pasgeboren baby notabene! Vier mensenlevens stonden op het spel.

Er móeten mensen zijn die meer weten. Blijf niet met uw informatie zitten, maar meld het, desnoods anoniem.