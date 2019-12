Mannen beroven 79-jarige vrouw in Rhoon

Een 79-jarige vrouw is behulpzaam als ze een man de weg wijst. De mannen zijn echter maar op één ding uit: haar portemonnee. Met haar pinpas pinnen ze later 300 euro. Wie kent deze twee mannen?

Omschrijving

Een 79-jarige vrouw doet boodschappen bij een supermarkt aan het Hof van Portland in Rhoon. Tijdens het afrekenen merkt ze twee mannen op, eentje bij de kassaband en eentje achter haar in de rij. Even later staat een van de mannen ook bij de servicebalie in haar buurt.

De vrouw gaat vervolgens met haar boodschappen naar haar auto die voor de supermarkt geparkeerd staat. Ze leg haar tas met portemonnee op haar schoot. Dan wordt de bijrijdersdeur geopend. Een van de mannen legt een routekaart op haar schoot en zegt "Hoogvliet, Hoogvliet". De vrouw legt hem uit hoe hij moet rijden. De man vertrekt, maar sluit de deur niet goed. De vrouw ziet de andere man om haar auto lopen en op de achterruit tikken, waarna ze uitstapt om de rechterdeur dicht te doen. Dan rennen de mannen weg. In haar auto ziet het slachtoffer dat haar portemonnee weg is. Kort daarop wordt er 300 euro gepind.

De mannen zijn door camera's vastgelegd. Wie herkent dit roversduo?