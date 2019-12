Overval goudwisselkantoor Eindhoven

Omschrijving

De winkelmedewerker was op dat moment nog bezig met het helpen van een klant. Terwijl hij de klant helpt laat hij een tweede man de zaak binnen. Direct nadat de eerste klant is vertrokken bedreigt de overvaller de winkelmedewerker met een vuurwapen en eist geld en goud. Er ontstaat een worsteling met de overvaller en de medewerker in het goudwisselkantoor. Hierbij blijft de medewerker ongedeerd.

Tussen 16.30 en 16.40 uur vlucht de overvaller, te voet én met de buit, richting het Menthellapad. Op camerabeelden wordt de verdachte getoond.

Signalement:

Lichtgetinte man

Goed verzorgde baard

Hij droeg een zwarte jas

en een bruin petje

Heb je tips? Bel de recherche

Herkent u deze man of heeft u andere informatie over deze zaak? Bel dan met de districtsrecherche van politie Eindhoven via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan via 0800-7000 met Meld Misdaad Anoniem.