Diefstal dure gitaren

Laatste update: 01-02-2019 | 10:41 Zaaknummer: 2018549241 Datum delict: 02-12-2018 Plaats delict: Dedemsvaart Amersfoort Amsterdam Sint-Niklaas

Op zondagmiddag 2 december komen twee onbekende mannen een muziekwinkel in Dedemsvaart binnen. Met behulp van een lange, zwarte jas nemen ze twee dure gitaren mee, zonder deze af te rekenen. Dezelfde mannen worden er ook van verdacht op dezelfde manier gitaren te hebben gestolen in muziekwinkels in Amersfoort, Amsterdam en het Belgische Sint-Niklaas. De mannen rijden in een witte Volkswagen Polo met witte kentekenplaten.