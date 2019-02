Tanken zonder te betalen

Laatste update: 01-02-2019 | 12:04 Zaaknummer: 2019031452 Datum delict: 21-01-2019 Plaats delict: Wesepe Zwolle

Deze man tankte op maandagmorgen 21 januari rond 06.10 uur voor ruim €65,- zonder te betalen. De kentekenplaten op zijn paarse Opel Corsa waren kort daarvoor gestolen in Zwolle. Vermoedelijk heeft de man ook daar getankt zonder te betalen. Weet jij wie hij is? Bel dan de gratis tiplijn 0800-6070 of deel je informatie anoniem via 0800-7000.