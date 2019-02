Beroving met geweld in Zeist

Een 26-jarige man ontmoet op zaterdagmiddag 6 oktober 2018 een vage bekende in Nieuwegein. Deze bekende biedt hem een lift aan. De man stapt in, maar wordt even later beroofd.

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 13 februari 2019.

Nieuwegein

Het slachtoffer heeft die dag zijn auto naar een garage gebracht in Nieuwegein en wil met de bus naar Zeist. Als hij vanaf de Zeelandhaven naar de bushalte loopt, komt er een man aanrijden in een lichtgrijze Opel Astra. Het blijkt een oude bekende te zijn. Hij kent de man van vroeger als 'Jamal'. Die biedt hem een lift aan naar Zeist, waar hij heen moet.

Zeist

Ze rijden naar Park Hoog Beek en Royen, waar de sfeer omslaat. Jamal stopt de auto en hij vergrendelt alle deuren. Hij geeft het slachtoffer een aantal klappen, haalt een stroomstootwapen tevoorschijn en bedreigt het slachtoffer daarmee. Hij moet zijn geld en bankpasje afgeven en dwingt hem ook om zijn pincode te noemen.

Pinnen

De man gaat pinnen met de pas van het slachtoffer. En daar is hij vastgelegd door de bewakingscamera van de pinautomaat aan de 2e Hogeweg in Zeist. Hij dwingt het slachtoffer om achterin de auto te gaan zitten. Het is een driedeursauto, dus dan is het lastiger voor het slachtoffer om uit te stappen en te vluchten, wanneer de ander gaat pinnen. Hij dwingt hem om in de auto te blijven en dreigt zijn familie iets aan te doen als hij vlucht.

Vlucht

Het slachtoffer besluit toch te vluchten. Terwijl de man staat te pinnen, stapt hij uit de auto en rent hij weg.

Signalement van de verdachte

Antilliaanse afkomst

lengte circa 1,90 meter

slank / normaal postuur

opgeschoren haar, bovenop iets langer

droeg een zwart trainingsjack van het merk Adidas met als opdruk 'Champions League' en het logo van voetbalclub Chelsea

had een blauwe spijkerbroek aan met gaten

heeft een tatoeage op zijn rechter pols en

een zwarte tribal tatoeage op zijn linker bovenarm

Opel Astra

Hij rijdt in een lichtgrijze Opel Astra, model 1999 - 2003. Opvallend is dat het glas van de rechter buitenspiegel ontbreekt. De linker buitenspiegel zit vastgetapet met duct tape. Verder hangt de hemelbekleding los en de auto heeft plastic wieldoppen met het Opel-logo.