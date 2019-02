Brand gesticht en brandweerlieden belaagd

Brandweermannen die op 29 december 2018 uitrukten voor een grote brand in een flat aan de Stanleylaan in Utrecht zijn door omstanders belaagd. Een brandweerman kreeg een klap in zijn gezicht, een andere brandweerman werd bekogeld met een zwaar stuk knalvuurwerk. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 30 januari 2019.

Brand

De brand onstaat die avond rond 19.00 uur. Een getuige ziet vier jongens met zwaar knalvuurwerk spelen in het portiek van een flat. Hij ziet niet dat daarbij een bankstel - dat in het portiek staat - vlam vat. Er ontstaat een grote brand met flinke rookontwikkeling.

Paniek

De rook stijgt op in het trappenhuis en bereikt de vierde verdieping. Bewoners van een woning zien de rook onder de voordeur naar binnen komen en raken in paniek. In de woning zijn drie volwassenen en drie kinderen aanwezig, onder wie een baby van vijf dagen oud. De vader van de baby overweegt om met het kind uit het raam te springen. De brandweer komt ter plaatse en weet de man gerust te stellen.

Klap

Eén van de brandweermannen staat te overleggen over hoe ze de bewoners zo snel mogelijk kunnen evacueren. Plotseling krijgt hij uit het niets een klap in zijn gezicht. Hij neemt niet de tijd om te kijken waar die klap vandaan komt en gaat door met zijn werk.

Vuurwerk

Het is een hectische situatie; een felle brand, veel rookontwikkeling, mensen die in de flat ingesloten zitten, veel omstanders die staan te kijken en constant harde knallen van vuurwerk. Eén van de brandweermannen raakt gewond als een stuk vuurwerk naast hem ontploft.

Letsel

De brandweerman die bekogeld werd met vuurwerk heeft nog steeds last van gehoorschade. De komende tijd moet blijken of de schade tijdelijk of blijvend is.

Gezocht

De politie is op zoek naar de vier jongens die de brand veroorzaakten door het afsteken van zwaar vuurwerk. Zij zijn vermoedelijk een jaar of 15-16 oud, misschien zelfs nog iets jonger en allemaal zo rond de 1,70 meter lang. Ook zoekt de politie de persoon die de brandweerman heeft geslagen en de persoon die het vuurwerk naar de andere brandweerman gooide. Een getuige zag vlak nadat de brandweerman met vuurwerk bekogeld was een jongen van ongeveer 17 jaar heel schuchter weglopen. Of deze persoon ook met het vuurwerk gegooid heeft, heeft de getuige niet gezien. Toch wil de politie de jongen die wegliep graag spreken.