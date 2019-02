Cold case moord / doodslag Richard Houtveen

In een poging om een doorbraak te forceren, heeft het Cold Case Team van de politie het onderzoek heropend naar de moord of doodslag uit juli 2010 op de 25-jarige Richard Houtveen in zijn woonplaats Nieuwegein. Wie de gouden tip aandraagt kan nog steeds rekenen op de beloning van 20.000 euro.

Ondanks uitgebreid onderzoek kon de recherche niet voldoende bewijs vinden om een verdachte voor de rechter te kunnen brengen. De zaak werd onder andere gereconstrueerd en in 2011 werd een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Nu, bijna zeven jaar later, heeft het Cold Case Team Midden-Nederland nieuwe aanwijzingen waardoor er van een ‘heropening’ van de zaak gesproken kan worden.

Richard Houtveen werd in 2010 op de avond van de WK-voetbal finale doodgestoken bij winkelcentrum Cityplaza in Nieuwegein. Nederland verloor toen in Johannesburg (Zuid Afrika) de finale op 11 juli van Spanje.

Vragen