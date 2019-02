Doorrijden na aanrijding

In verband met een aanrijding met dodelijke afloop op de Dorpsstraat in Renswoude is de politie op zoek naar een oude groene Opel Astra. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht van 20 februari 2019.. Op 27 februari besteedt het programma nogmaals aandacht aan de zaak.

Aanrijding

Het gebeurt op zondag 10 februari 2019. Een 76-jarige vrouw uit Renswoude wordt op een zebrapad aan de Dorpsstraat aangereden. De automobilist rijdt met hoge snelheid door en laat haar zwaargewond op het zebrapad achter. Omstanders komen het slachtoffer direct te hulp. Zij wordt naar het ziekenhuis gebracht en is daar op vrijdag 22 februari aan haar verwondingen overleden.

Onderzoek

De recherche is meteen met een onderzoek gestart, heeft met meerdere getuigen gesproken en heeft bewakingsbeelden bekeken. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de doorgereden auto vermoedelijk een ruim 20 jaar oude groene Opel Astra hatchback (zogenaamd model F, bouwjaren van 1991 tot 1998) is en vermoedelijk uit de omgeving van Renswoude en/of Scherpenzeel komt.

Als gevolg van de aanrijding heeft de auto waarschijnlijk schade aan de voorzijde opgelopen, al kan het zo zijn dat die schade inmiddels is hersteld. Het in een eerder persbericht genoemde gedeelte van een kenteken is hoogstwaarschijnlijk niet correct en hoort niet bij de nu gezochte Opel Astra. Mogelijk is dat kenteken niet geheel juist genoteerd of hoort het bij een andere auto, die op het moment van de aanrijding ook over de Dorpsstraat reed.