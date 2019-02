Hoogbejaarde vrouw bestolen

Uit het onderzoek van de politie is inmiddels naar voren gekomen, dat vlak na de diefstal een vrouw met de bankpas van het slachtoffer een geldbedrag heeft opgenomen bij een automaat in de buurt van het centrum. De beveiligingscamera heeft de verdachte gefilmd.

De bejaarde rijdt op die bewuste 10 oktober 2018 met haar scootmobiel door de straten van het oude centrum van Huizen om boodschappen te doen voor de volgende dag, haar 94 ste verjaardag. Maar als ze in een gebakswinkel lekkernijen staat af te rekenen, kijkt iemand haar pincode af. Niet veel later blijkt ook haar portomonnee gestolen te zijn.

