Jonge Syrische vluchteling mishandeld en gediscrimineerd

Een 15-jarige Syrische jongen gaat met de bus naar het centrum van Utrecht. Vlak nadat hij uitstapt op de Sint Jacobstraat, komt hij een groep van vier mannen tegen. Ze schelden hem uit en slaan hem in elkaar. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht van 20 februari 2019.

Mishandeling en belediging

Het gebeurt op zaterdagavond 19 januari 2019. De mannen komen aanlopen vanuit het centrum. Op de hoek van de Sint Jacobstraat en de Lange Koestraat passeren het slachtoffer en de mannen elkaar. Eén van de mannen scheldt hem uit. De jongen vraagt waarom hij hem uitscheldt. Vervolgens slaat één van de mannen hem in elkaar. Zelfs als hij op de grond ligt, krijgt hij nog een aantal klappen en een knietje in zijn gezicht. Als hij weer overeind gekrabbeld is, komt de agressiefste man weer op hem af en trapt hem in gezicht.

Het feit dat deze mannen hem uit het niets discrimineren, steekt het slachtoffer en zijn familie. Het gezin woont nu twee jaar in Nederland en doet erg haar best om te integreren.

Bewakingsbeelden

De daders zijn goed te zien op bewakingsbeelden van een snackbar in het centrum van de stad. Inmiddels is van twee van de mannen de identiteit bekend. De andere twee worden nog gezocht.

Signalementen

De verdachte die het slachtoffer uitschold:

man

blanke huidskleur

leeftijd ongeveer 25 jaar

lengte circa 1,75 meter

blond haar, aan de zijkanten opgeschoren

opvallende tatoeage achter zijn rechter oor

De verdachte die het slachtoffer een keer hardhandig in zijn nek vastgreep: