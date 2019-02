Pizzabakkerij overvallen

Als er een gemaskerde jongen met een mes binnenrent bij de pizzabakkerij aan het Waardijnburg in Nieuwegein, denken de medewerkers eerst dat het een grap is. Maar al snel wordt duidelijk dat het de opvallend jonge overvaller menens is. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Het gebeurt op dinsdagavond 15 januari 2019. Het valt de jongen achter de kassa op dat de overvaller staat te trillen op zijn benen. Maar hij zwaait agressief met zijn mes en eist geld. De medewerker zegt dat klanten met pin betalen en dat er geen geld is. Maar daar neemt de dief geen genoegen mee. Hij blijft dreigen en krijgt uiteindelijk wat bankbiljetten die een bezorger net had neergelegd om uit te tellen.

