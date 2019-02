Schietincident Krugerplein in Amsterdam

Omschrijving

De wildplasser was in het gezelschap van vier andere mannen, vermoedelijk hebben twee van hen op het slachtoffer geschoten. De kogel werd hem bijna fataal; het slachtoffer werd geraakt in zijn zij, rakelings langs zijn aorta. Na enkele operaties lijkt het inmiddels beter met hem te gaan.

Drie mannen zijn na het incident direct gevlucht over het Krugerplein. De twee die ruzie hadden met het slachtoffer en geschoten hebben, zijn gevlucht in de richting van de Krugerstraat. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

In december hield de politie al een 28-jarige verdachte aan voor betrokkenheid bij het incident. Het team is nog op zoek naar de andere mannen. Vermoedelijk zijn de daders Surinaamse of Antilliaanse mannen, tussen de 25 en 40 jaar oud. Eén van de mannen heeft een steviger postuur en opvallende bakkebaarden. Hij heeft ook een donkerdere huidskleur dan zijn compagnons.

Vragen

Wie heeft er iets gezien van het schietincident op maandagavond 12 november op het Krugerplein in Amsterdam?

Wie weet wie de daders zijn?

Wie weet waar de daders na de Krugerstraat heen zijn gevlucht?

Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.