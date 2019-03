Straatroof Loenermark

De politie is op zoek naar twee mannen die ervan worden verdacht op maandagmiddag 15 oktober een straatroof te hebben gepleegd aan Loenermark in Amsterdam-Noord.

Vragen

De verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden. Het rechercheteam wil graag weten wie dit zijn. Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.