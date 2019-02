Wie herkent de overvallers van supermarkt Ich Troje?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Vrijdag 7 december overvielen twee mannen de lokale supermarkt Ich Troje aan de Dordtsestraatweg. Kort daarvoor werd een tankstation aan de Adriaan Volkellaan in Rotterdam twee keer overvallen. We hebben het sterke vermoeden dat het gaat om dezelfde daders. Wie heeft meer informatie of herkent hen van de beelden?

Omschrijving

In een eerdere uitzending besteedde Bureau Rijnmond aan twee overvallen op een tankstation aan de Adriaan Volkellaan in Rotterdam, die een week na elkaar plaatsvonden. Vrijdag 16 november 2018 bedreigde een gewapende dader een medewerkster en de week erop, vrijdag 23 november rond 20.00 uur, sloegen twee daders toe. We toonden camerabeelden van de daders, maar kregen de gouden tip nog niet.

Twee weken na de tweede overval, vrijdag 7 december, deden twee gewapende mannen rond 19.45 uur met bivakmutsen een poging om de lokale supermarkt Ich Troje aan de Dordtsestraatweg te overvallen. Dader 1 had een vuurwapen in zijn handen en dader 2 droeg een tas bij zich.

De eigenaar van de zaak was echter niet van plan om mee te werken, pakte een mes en wees daarmee naar de daders. Die kozen het hazenpad. De mannen verlieten de winkel zonder buit.

In het onderzoek dat direct volgde, viel het de rechercheurs op dat de camerabeelden en beschrijvingen van getuigen erop wijzen dat de kleding van de daders zeer sterk overeenkomt met die van de daders van de overval van 23 november. De politie houdt er dan ook sterk rekening mee dat de overvallers van het tankstation ook verantwoordelijk zijn voor die op de supermarkt.

Het signalement van de daders van de laatste overval:

Dader 1:

- Man

- Negroide

- 1.85 m

- slank postuur

- capuchon

- zwarte jas, bubbelcoat, glimmend, kort

- donkere joggingbroek

- Gympen met lichtkleurige zool

- vuurwapen bij zich.

Dader 2:

- man

- 1.75 m

- negroïde

- zwarte (Adidas) broek.

- capuchon

- zwarte jas

- tas bij zich