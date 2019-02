Brandstichting in een bedrijf

Op 27 december 2018, rond 04.30 uur, werd er brand gesticht in het pand van een transport- c.q. verhuurbedrijf aan de Randmeer in Oss. Ook in mei 2017 werd er bij ditzelfde bedrijf brand gesticht. We laten u bewakingsbeelden zien van beide brandstichtingen. De schade liep in de tonnen. Wie hebben het op dit bedrijf gemunt?

Omschrijving

De loods, drie vrachtauto’s en een busje raakten hierbij beschadigd. Uit onderzoek bleek dat de brand opzettelijk was aangestoken. In de loods waar de vrachtauto’s stonden, hing een camera. Op beelden is te zien dat er om 04.35 uur een persoon door een verbroken raam naar binnen klom. Even later gaat de verlichting in de hal aan. De persoon droeg zwarte kleding en een zwarte bivakmuts. Hij overgoot de vrachtauto’s met vloeistof uit een jerrycan. Dit stak hij vervolgens aan, waarna de brand ontstond.

Ook in mei 2017 werd er bij ditzelfde bedrijf brand gesticht, toen in het kantoor. Van beide brandstichtingen zijn er bewakingsbeelden die we u laten zien. Wie herkent de dader(s)?

De verzekeringsmaatschappij looft een aantrekkelijke beloning uit voor diegene die informatie geeft die leidt tot de oplossing van de brandstichting en aanhouding van de dader(s).