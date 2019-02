Dood bewoner flatwoning Lisztgaarde

Omschrijving

Familie bezocht de man omdat ze met hem geen contact kregen. Ze troffen hem in zijn woning aan en alarmeerden direct de hulpdiensten. Ambulancemedewerkers waren snel ter plaatse maar konden niets meer voor hem doen. Uit de aangetroffen situatie in de woning blijkt dat de man het slachtoffer werd van een misdrijf. Wat hem uiteindelijk het leven heeft gekost wordt onderzocht.



TGO

In de loop van de zaterdagavond kwam een Team Grootschalige Opsporing (TGO) bijeen die meteen zijn gestart met een rechercheonderzoek naar wat er in de woning gebeurd kan zijn. Forensisch rechercheurs zijn sinds ongeveer half tien bezig met minutieus sporenonderzoek en in de woning en de omgeving daarvan. Naar het zich laat aanzien zal het forensisch onderzoek nog een groot deel van de nacht doorlopen. Uiteraard zullen we in het rechercheonderzoek in de flat op zoek gaan naar mogelijke getuigen. Maar ook zijn we op zoek naar eventueel beschikbare bewakingsbeelden in en in de buurt van de flat.



Sporenonderzoek

Het forensisch team deed de hele nacht onderzoek in de woning en het flatgebouw. Gezien de complexe aangetroffen situatie krijgt dat sporenonderzoek nog een uitgebreid vervolg in de komende dagen. Het kleinste spoortje kan cruciaal zijn. Zoals al eerder vermeld zijn er indicaties dat de man mogelijk het slachtoffer werd van een overval, maar dat hebben we vooralsnog niet met zekerheid kunnen vaststellen. Voorlopig houden we daarom rekening met alle scenario’s van wat er zich nu precies in het appartement heeft afgespeeld. We stelden inmiddels meerdere camerabeelden veilig die we uitgebreid gaan bestuderen. Maar meer beelden zijn altijd welkom. Zondag staat onder andere een uitgebreid buurtonderzoek op het programma. Een flinke klus die veel tijd kost.



Terughoudend

We proberen zo open mogelijk over dit soort ernstige zaken te communiceren en we hopen op uw hulp als u iets weet. Maar omdat we nog geen duidelijkheid hebben over de toedracht, zijn we ook juist weer erg terughoudend met het delen van informatie. Zo weet bijvoorbeeld een mogelijke dader waarschijnlijk als enige wat er precies in die woning is gebeurd. Het delen van te veel zogenoemde daderinformatie kan ons rechercheonderzoek frustreren.