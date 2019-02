Gewapende overval op een woning in Beek en Donk

Een oma, haar dochter en kleindochter van twee worden op donderdagochtend 22 november in hun huis aan de Pater de Leeuwstraat overvallen. Een man wacht hen in de tuin op, bedreigt ze met een pistool, gaat mee het huis in en dwingt oma de kluis te openen. Hij pakt geld uit de kluis en gaat er weer vandoor. We hebben de dader op beeld!

Omschrijving

Op de camerabeelden zien we de moeder met haar kindje op de arm. Ze brengt haar dochter naar oma, die vandaag oppast. Er is nog niets aan de hand. Ze gaat naar binnen en het is even stil buiten. Dan verschijnt er ineens een man in beeld. Binnen heeft niemand in de gaten dat deze man in de tuin staat. En al helemaal niet dat hij een pistool tevoorschijn haalt. Dan is het moment daar. Met getrokken pistool loopt hij naar de deur, moeder en oma onder schot houdend. Het is op de beelden niet goed te zien, maar moeder probeert het kleine meisje zo min mogelijk van de overval mee te laten krijgen, door haar dicht tegen zich aan te drukken. De overvaller wil geld. Nadat hij dat van de slachtoffers heeft gekregen, gaat hij er weer vandoor. Langs het huis loopt hij weg, in de richting van de Rogier Monicxlaan.



De slachtoffers hebben gedaan wat ze konden. Geluisterd naar de overvaller en het allerbelangrijkste, het kleine meisje proberen te beschermen. Maar zo’n klein meisje voelt wel degelijk aan wat er gebeurt, voelt de angst van haar moeder. Wij moeten die overvaller vinden en u kunt daarbij helpen!

Signalement dader:

Een licht getinte man, leeftijd 30 a 35 jaar, lengte ongeveer 1.65 a 1.70 m, met een krachtig postuur met brede schouders, bruine ogen, sprak goed Nederlands met een accent. De dader was gekleed in een blauwe jas, zwarte fleece muts en een zwarte sjaal, ook in fleece stof en had stoffen handschoenen aan, donkerblauw of zwart. De sjaal die hij droeg had hij over zijn mond en neus getrokken.