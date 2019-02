Man steelt tas uit Helmondse lunchroom

Omschrijving

Een man komt binnen en vraagt of hij even van het toilet gebruik mag maken. Dat mag. Maar zover komt het niet, want hij heeft hele andere plannen. Hij loopt achter de bar, pakt daar een tas en verstopt deze onder kledingstukken die hij over zijn arm heeft geslagen. En zo weet hij dan toch gewoon de zaak uit te lopen.

Hopelijk zorgen deze duidelijke beelden ervoor dat de man snel wordt herkend. Laat van u horen als u een vermoeden heeft: 0800-6070!