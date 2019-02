Meisje van 14 belaagd door jongen in centrum Eindhoven

Laatste update: 22-02-2019 | 10:00 Zaaknummer: 2018152168 Datum delict: 01-08-2018 Plaats delict: Eindhoven

Een 14-jarig meisje is in het centrum van Eindhoven, nabij de Piazza, lastig gevallen door een jongen. Hij staat op beeld en we zijn naar hem op zoek. Wie herkent hem of weet waar we hem kunnen vinden?