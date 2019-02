Wie kent deze verdachte betrokken bij brandstichting?

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 oktober 2018 brandde op een parkeerplaats bij een flatgebouw op de Zeswegenlaan in Heerlen een auto uit.

Omschrijving

Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken.

Bewakingsbeelden:

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man over de parkeerplaats loopt en vervolgens richting de betreffende auto gaat. Kort daarna is te zien dat de auto in brand staat.

Vragen:

Wie herkent de man op de beelden? Weet iemand meer over deze brand of heeft andere informatie? Bel dan met 0900-8844 of vul het digitale tipformulier in. Bellen met M (Meld Misdaad Anoniem) kan ook via 0800-7000.