Mishandeling Lange Houtstraat Den Haag

Begin september werd voor een horecagelegenheid aan de Lange Houtstraat een 25-jarige man zo hard door een andere man in zijn gezicht geslagen dat hij knock-out ging. Van de mishandeling is een filmpje gemaakt. De politie zoekt de verdachte, maar ook degene die gefilmd heeft.

Gefilmd Na de mishandeling bleek er een filmpje te circuleren dat via Whatsapp was verzonden en naar verschillende personen was doorgestuurd. Twee maanden na het incident kwam het filmpje bij het slachtoffer terecht. Hij zag toen pas echt wat er was gebeurd.

Toen het slachtoffer bijkwam, wist hij niet wat hem was overkomen. Zijn verwondingen zijn inmiddels al aardig genezen, maar wat hem is overkomen heeft heel veel impact op hem gehad.

Vragen

Herkent u de verdachte, weet u wie de mishandeling heeft gefilmd, of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.