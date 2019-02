Diefstal pinpas winkelcentrum Voorburg

Op 29 oktober deed een 86-jarige mevrouw boodschappen in het winkelcentrum in Voorburg. Ze betaalde de boodschappen met haar pinpas. Een dag later ontdekt ze dat haar pas was verdwenen. Toen bleek dat er geld van haar rekening was opgenomen.

Omdat mevrouw eerst dacht dat haar ze haar pas was verloren, was ze nog teruggegaan naar de winkel aan de Koningin Julianalaan. Uiteindelijk hoorde ze van haar bank dat er een bedrag van 1250 euro was gehaald. De man is te zien op camerabeelden tijdens de transactie. Hij heeft een net uiterlijk.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.