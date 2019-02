Pinnen met gestolen pinpas

De vrouw die op camerabeelden te zien is, betaalde eerst een aantal artikelen bij de Hoogvliet in Rijswijk. Daarna is zij in beeld bij het Kruidvat in Rijswijk waar zij ook contactloos betaalt met de gerolde pinpas.

Vragen

