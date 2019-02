Twee woninginbraken Cees Laseurlaan Den Haag

Op maandagmiddag 1 oktober rond 15.05 uur braken twee mannen in bij twee woningen in een serviceflat aan de Cees Laseurlaan in Den Haag. De twee verdachten zijn bij binnenkomst en vertrek gefilmd door de bewakingscamera's in de flat

Omschrijving

Beide slachtoffers, twee dames van 88 en 95 jaar oud, ontdekten bij thuiskomst dat er in hun woningen was ingebroken. Bij de 88-jarige mevrouw waren er kasten en lades doorzocht. Zij mist een hoop sieraden. Bij de 95-jarige mevrouw was de kluis gestolen. Zij bewaarde hier haar sieraden, bankpasjes en contant geld, zo'n 800 euro in. Ook haar rollator was weg. Die is even later in beeld op de camerabeelden waar te zien is dat de twee verdachten, onder de handdoek, de kluis erop vervoeren. In totaal zijn ze 40 minuten binnen geweest. Een van de verdachten loopt met een stok, maar dit kan ook een truc geweest zijn om niet op te vallen binnen de serviceflat.