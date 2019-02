Pinpasdiefstal Nieuwerkerk a/d IJssel

De twee vrouwen volgde het slachtoffer in de winkel en hebben duidelijk gezien dat zij haar portemonnee in haar mand stopte. Hierna is waarschijnlijk bij een andere winkel haar portemonnee gerold. Zij heeft niets doorgehad van de diefstal. Op de camerabeelden zijn de twee vrouwen te zien die de aangeefster in de winkel hebben gevolgd en vervolgens met haar pas hebben gepind.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.