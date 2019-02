Diefstal spijkerbroeken Grote Marktstraat Den Haag

Op maandag 8 oktober 2018 stelen twee mannen vier spijkerbroeken bij een kledingzaak in de Grote Marktstraat in Den Haag. Ze zijn gefilmd door bewakingscamera's tijdens de diefstal.

Omschrijving

Op de camerabeelden is te zien dat één van de mannen een broek onder zijn jas stopt. Daarna pakt hij nog een broek, die hij over zijn arm hangt en pakt hij aan de andere kant van de zaak nog een paar broeken. Uiteindelijk gaat hij met vijf spijkerbroeken naar de pashokjes. Ondertussen leidt de andere man het personeel af. Als de andere man uit de kleedhokjes komt, heeft hij één broek in zijn handen. Die gooit hij letterlijk terug op de stapel waarna hij de winkel verlaat. De andere vier broeken zijn op dat moment vermoedelijk verstopt onder zijn kleding. Vlak daarna verlaat de andere man ook de winkel.

Signalement

Van een van de verdachten is de identiteit inmiddels bekend. De politie is nog op zoek naar de andere verdachte. Hij is kaal en had een bril met een donker montuur op. Hij droeg een zwarte leren jas, een blauwe spijkerbroek en had een lichtkleurige sjaal om.