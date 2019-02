Overval Domino's Oude Haagweg Den Haag

Signalement De verdachte is een blanke man tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij wordt tussen de 1.75m en 1.90m lang geschat. Hij droeg die avond een donkere jas met capuchon, een blauwe spijkerbroek en donkere schoenen. Hij had een donker petje op en bedekte zijn gezicht met een blauwe bandana met witte tekens. Het viel op dat hij wat met zijn schouders naar voren liep. Zijn rug stond een beetje bol en hij had zijn hoofd naar voren, tussen zijn schouders.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u misschien een verdachte situatie gezien voor of na de overval in de omgeving van de Domino's aan de Oude Haagweg? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.