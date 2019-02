Zedenzaak Blaardorpseweg Nieuwerkerk aan den IJssel

Op zaterdagavond 24 februari 2018 werd een 16-jarig meisje bedreigd en seksueel misbruikt in de buurt van de golfbaan Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Omschrijving

Een man sprak het meisje die avond rond 21.45 uur aan op de Klaas Klinkertweg in Capelle aan den IJssel toen zij daar op haar scooter reed. Hij vroeg haar een lift naar de golfbaan. Op de Blaardorpseweg bedreigde de man het meisje met een mes dat hij op haar keel zette. In de bosjes werd het meisje misbruikt. Op die plek werden een kartelmes en een blauwgrijze riem van het Italiaanse merk Santoni aangetroffen. Het mes is een vrij standaard model.

Signalement

De verdachte is een blanke man die goed Nederlands spreekt. Hij maakte een nette indruk. Het slachtoffer schat hem tussen de 25-30 jaar oud en tussen de 1.80m en 1.90m lang. De verdachte vertelde zelf dat hij 32 jaar oud was. Hij had destijds een bruin, rossig baardje met krullen. Hij droeg een halflange donkergrijze of donkerblauwe winterjas van harde, matte stof met twee hele diepe zakken, mogelijk met een capuchon en een flap over de rits. Verder droeg hij een strakke witte boxershort en had hij nette bruine puntschoenen aan. Het was modderig, dus het kan bijna niet anders of de kleding en schoenen van de verdachte moeten ook vies zijn geworden. Hij rookte sigaretten van het merk Camel. Opvallend is dat hij de omgeving van Capelle aan den IJssel goed kent.

DNA

De recherche beschikt over een volledig DNA-spoor van de verdachte, maar zijn DNA komt niet in de databank voor.

Drugsgebruik

De verdachte snoof tijdens het uur dat hij bij het slachtoffer was een paar keer wit poeder uit een doorzichtig pakje, vermoedelijk cocaïne. Hij gebruikte een schaar om het poeder vanaf te snuiven. Mogelijk is dit een gewoonte en herkent iemand dit in combinatie met het signalement. De verdachte vertelde aan het slachtoffer dat hij een groot drugsprobleem heeft waar hij moeilijk vanaf komt. Dit drugsgebruik moet bij mensen in zijn omgeving bekend zijn.