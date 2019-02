Diefstal pinpas Voorburg

Een 85-jarige mevrouw werd op de parkeerplaats bij een winkelcentrum in Voorburg slachtoffer van een afleidingstruc waarbij haar bankpas werd gerold. Er werd hierna op een aantal locaties voor een groot bedrag geld van haar rekening opgenomen. De verdachte is gefilmd bij de bank waar hij een van de pintransacties deed.

Omschrijving

Het slachtoffer werd door een man aangesproken die haar een kaart toonde en de weg vroeg. Hoogstwaarschijnlijk is tijdens dit gesprek haar bankpas gerold. De volgende dag ontdekte ze pas dat haar pas weg was, maar toen was de pas al op negen plekken gebruikt, waaronder in Voorburg, Rotterdam, Veghel en zelfs in België. In totaal is er voor 5280 euro van haar rekening opgenomen.

Signalement

De verdachte is blank, heeft kort haar met inhammen en draagt een bril. Hij is elke keer netjes gekleed in een colbertje en een overhemd.