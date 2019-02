Diverse goederen aangetroffen bij verdachten

Een speciaal politieteam van de eenheid Den Haag dat zich onder andere bezig houdt met inbraken, hield onlangs vijf verdachten aan voor verschillende inbraken in de regio. De recherche is op zoek naar de rechtmatige eigenaren en wil hen graag hun eigendommen terug geven. Dit geeft de rechercheurs ook weer extra informatie en zo kunnen zij deze verdachten koppelen aan andere inbraken. Op die manier kunnen hun daden in kaart worden gebracht.

Vragen

Herkent u uw eigendommen of heeft u andere informatie? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.