Diefstal iPhone Uden

Op zaterdag 29 september rond 16.00 uur zijn twee mannen in beeld als zij een iPhone stelen in een winkel in Uden.

Omschrijving

Op de beelden is te zien dat eerst de eerste man binnenkomt en zich in de winkel ophoudt. Vervolgens komt de tweede man binnen. Er is te zien dat het tweetal dicht bij elkaar staat, waarbij de eerste man de iPhone pakt en in zijn zak stopt. Daarna verlaten zij de winkel.