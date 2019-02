Verdachte diefstal drogisterij gezocht

Laatste update: 18-02-2019 | 12:04 Zaaknummer: 2018188801 Datum delict: 07-12-2018 Plaats delict: Venray

In een maand tijd worden bij een drogisterij in Venray twee maal cosmetische producten gestolen. De diefstal lijkt beide keren door eenzelfde verdachte te zijn gepleegd. In het onderzoek naar de diefstal is de politie op zoek naar de identiteit van de verdachte.