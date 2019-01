Inbraak berging woning Leeuwarden

Omschrijving

Op de opgenomen beelden van de bewakingscamera was te zien dat in de vroege ochtend van woensdag 7 november 2018 drie mannen het pand binnen gingen en even later het pand weer uitliepen met de gestolen elektrische fiets. Politie onderzoek wees uit dat de deur van de berging open gebroken was waarna de slechts drie weken oude elektrische fiets van het merk Stella type Livorno (met oplader) werd meegenomen.

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie over deze inbraak en/of gestolen elektrische fiets hebben. Mogelijk is deze fiets ergens te koop aangeboden.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven stichting Meld Misdaad anoniem 0800 – 7000.