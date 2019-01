Getuigen woningoverval gezocht!

Omschrijving

Op bewakingsbeelden uit de omgeving van de woning is de vermoedelijke auto van de overvallers te zien. Deze auto blokkeerde een andere auto die daarop achteruit wegreed en de Olivier van Noortstraat in reed. De politie is op zoek naar de bestuurder van deze auto (zie foto). Was u de bestuurder van deze auto of heeft u een vermoeden wie dit geweest kan zijn? Meld u dan via het tipformulier op deze pagina of bel 0800-6070.

Op dinsdagavond 22 en woensdagmiddag 23 januari wordt uitvoerig aandacht besteed aan deze zaak in Opsporing Verzocht. (NPO1 20.30 en NPO2 12.00 uur).