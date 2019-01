Steekpartij in Zwolse wijk Dieze-Oost

Laatste update: 24-01-2019 | 10:47 Zaaknummer: 2018471190 Datum delict: 17-10-2018 Plaats delict: Zwolle

Op woensdag 17 oktober 2018 wordt een jongeman rond 15.30 uur beroofd in de Radewijnsstraat in de wijk Dieze-Oost te Zwolle als hij met een bekende aan het rondlopen is in de wijk.