Oplichters stelen geld van echtpaar

Een man en vrouw weten in De Meern met een smoes de bankpas en de pincode te bemachtigen van een echtpaar. Vervolgens pinnen ze 250 euro van hun bankrekening. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 30 januari 2019.

De smoes

De man van het echtpaar krijgt op een middag eind november 2018 een telefoontje van iemand die zegt dat hij van Regiotaxi is. Gezegd wordt dat er te veel geld van hun rekening is afgeschreven. De man, die inderdaad regelmatig gebruik maakt van de Regiotaxi, vindt het een raar verhaal, waarop de man aan de telefoon voorstelt dat hij even langskomt. Nog geen kwartier later staan er een man én een vrouw voor de deur. De bewoner laat ze binnen. De man hangt een heel verhaal op dat er iets is veranderd in het betalingssysteem. De vrouw die bij hem is weet de bewoner zo ver te krijgen dat hij zijn bankpas aan haar geeft én dat hij zijn pincode in haar telefoon toetst. Want dan hebben ze zogenaamd alle gegevens om het teveel betaalde geld weer terug te storten, zo luidt de smoes. Daarna vertrekken ze.

Het geld

Eerst maken ze snel geld over van de spaar- naar de betaalrekening en vervolgens verschijnt de man bij de geldautomaat aan het Mereveldplein in De Meern. Daar pint hij 250 euro van de rekening van de slachtoffers. Ondertussen ontdekt het slachtoffer wat er gebeurd is en laat de bankpas blokkeren.

De signalementen

Verdachte 1:

man

lichtgetinte huidskleur

kort, donker baardje

droeg een donkere jas met bontrand

had een zwart shirt aan met opdruk LOVE MOSCHINO MILANO

sprak goed Nederlands, maar wel met een accent.

Verdachte 2: