Diefstal met technische truc uit auto

Met een technische truc slaagde een dief erin spullen te stelen uit een afgesloten geparkeerde auto op de Burgemeester Schooklaan in Hilversum. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV NH tv-programma Bureau NH van 30 januari 2019.

Het gebeurt in de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 november 2018 even vóór 04.00 uur. Een man loopt de oprit op van een woning aan de Burgemeester Schooklaan. Hij staat een tijdje voor de deur en gaat met apparatuur aan de gang in de hoop dat er elektronische autosleutels (zogenaamde keyless entry) in de gang liggen. Dat blijkt het geval, het signaal wordt opgevangen en versterkt, waarna de auto die op de oprit staat geparkeerd, wordt ontgrendeld. Hij steelt er spullen uit en gaat er met de buit vandoor. Alles is te zien op beelden van de beveiligingscamera bij de woning..

Signalement van de verdachte