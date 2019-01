Gewapende overval op snackbar mislukt

Twee jongens die een patatje eten bij snackbar Elinkwijk in Utrecht, overvallen even later de zaak. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 30 januari 2019.

De overval

Het gebeurt op vrijdagavond 16 november 2018. Rond 22.00 uur komen de twee binnen en bestellen een patatje. Als ze dat op hebben vertrekken ze weer. Een kwartier later komen ze terug. De eigenaar en zijn vrouw zijn op dat moment aan het werk in de keuken. Op het scherm van het bewakingssysteem zien ze de twee binnenkomen met hun capuchons ver over hun hoofd getrokken. De overvallers rennen naar de achterkant van de balie waar de kassa staat. De eigenaar rent via de nooduitgang de zaak uit en loopt buitenlangs naar de ingang. Door de ruit van de zaak ziet hij dat het de twee jongens zijn die even daarvoor een patatje kwamen eten. Ze zijn druk bezig met het openen van de kassa. Dan zien de jongens dat ze betrapt zijn en rennen zonder buit de zaak uit. Eén van de twee bedreigt de eigenaar dan nog met een mes.

Signalementen

Helaas zijn door een verkeerde instelling van het bewakingscamerasysteem de beelden niet bewaard gebleven. Die fout is inmiddels hersteld.

Verdachte 1:

jongeman

lichtgetinte huidskleur

leeftijd 16 - 22 jaar

lengte ongeveer 1,75 meter

normaal postuur

droeg een donkere winterjas met capuchon

had een witte sjaal om.

Verdachte 2: