Jongen (16) met geweld beroofd van zijn jas

Een 16-jarige jongen stuit in het centrum van Veenendaal op een groep van vijf jongens. Ze dwingen hem met geweld om zijn jas af te geven. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 16 januari 2019.

Achterstraatje

Het gebeurt op donderdagmiddag 27 december 2018. Het slachtoffer rijdt op zijn scooter richting de Hoogstraat in Veenendaal. Omdat het een winkelgebied is, stapt hij af en loopt hij met de scooter aan de hand het Achterstraatje in. Een groep van vijf jongens komt hem tegemoet lopen. Eén van hen zegt op een intimiderende toon dat hij zijn scooter moet neerzetten. Dat doet hij en dan krijgt hij direct een harde klap in zijn gezicht. Hij moet van de jongens z'n jas uittrekken. Dat weigert hij, waarop hij nóg een aantal klappen krijgt. De jongens trekken hem dan zijn jas uit.

Supermarkt

Eén van de jongens gaat naar de Boni supermarkt om een plastic tas te halen. Als hij terug is, gaat de jas in de tas en de jongens wandelen rustig weg richting de Nieuweweg.

Parajumper

Het gaat om een zwarte jas van het merk Parajumper ter waarde van 650 euro.

Signalement

Uit de opmerkingen die de jongens maakten, valt op te maken dat ze uit Veenendaal komen of in ieder geval goed bekend zijn in de stad. Van de jongen die het slachtoffer aansprak en de eerste klap uitdeelde, is het volgende signalement bekend:

lichtgetinte huidskleur

leeftijd ongeveer 18 jaar

lengte circa 1,90 meter

dun postuur

zwart haar

droeg een zwarte jas met capuchon (over zijn hoofd).

De jongen die op pad werd gestuurd om een plastic tas te halen, was beduidend kleiner én jonger dan de rest.