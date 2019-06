Poging inbraak woning Dijkmanshuizenstraat

De politie is op zoek naar drie mannen die in de vroege avond van maandag 8 oktober 2018 hebben gepoogd in te breken bij een flatwoning aan de Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam Noord.

Omschrijving

Het is 18.47 uur als een 37-jarige bewoonster gerommel hoort bij haar voordeur. Ze vertrouwt het niet en bonkt een aantal keer vanaf de binnenkant op de voordeur. Dan hoort ze iemand wegrennen.

Wanneer de bewoonster later op haar camerabeelden van de voordeur kijkt, ziet ze drie onbekende mannen die haar voordeur proberen open te breken. Direct hierop opent ze haar voordeur en ziet dat het sleutelgat aan de buitenkant kapot is. De drie mannen hebben via de garage het complex verlaten.

De poging tot inbraak is vastgelegd op camerabeelden in de centrale hal en in de garage. Het rechercheteam wil graag weten wie deze drie mannen zijn.