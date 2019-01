Woninginbraak Soestdijksekade Den Haag

Vragen

Is u iets bijzonders opgevallen op vrijdagavond 4 januari rond 21 uur in de omgeving van de Soestdijksekade ter hoogte van de Jutphaasstraat? Misschien hebben de verdachten er al eerder op de avond rondgehangen, of heeft iemand ze zien vluchten, te voet of met een voertuig. Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.