Mishandeling 15-jarige Leyweg Den Haag

Omschrijving

Die middag maakt de 15-jarige een geintje met zijn vrienden in een restaurant. Hij pakt de telefoon van één van hen en loopt daarmee naar de uitgang. Terwijl hij naar buiten loopt, roept hij hard het woord 'Sanka' naar zijn vrienden binnen. 'Sanka' is Papiaments voor billen en wordt in de straattaal door jongeren onderling gebruikt. Het heeft verder geen noemenswaardige betekenis.

Op dat moment loopt er net een man met een vrouw en twee kinderen langs. Hij stuurt zijn vrouw en kinderen vooruit, loopt terug naar de jongen en zegt iets in de trant van 'Had je het tegen mijn vrouw?' De jongen roept wel drie keer dat het niet voor haar bedoeld was, maar voor zijn vriend binnen in het restaurant. De man luistert niet en geeft hem een harde kopstoot.

Gewond

De jongen zakt inelkaar en wordt naar het ziekenhuis gebracht door zijn vrienden. Hij heeft een wond boven zijn oog en een hersenschudding.