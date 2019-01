Ernstige mishandeling Dr. Lelykade Scheveningen

Minderjarigen De verdachten zijn niet herkenbaar in beeld gebracht omdat zij vermoedelijk minderjarig zijn. In eerste instantie worden die nooit direct herkenbaar in beeld gebracht, maar wordt hen de kans gegeven om zich eerst zelf te komen melden bij de politie.

Signalement Mogelijk staat deze groep vaker op de plek bij de sluis . Een van de jongens reed op een lichtblauwe Vespa scooter en een van hen had een zwart witte hond bij zich. Twee jongens waren op de fiets. Er was ook een meisje bij, waarvan de recherche vermoedt dat zij de ruzie probeerde te sussen. Zij zou een belangrijke getuige kunnen zijn en de recherche zou haar graag spreken.

Nadat de man hen vraagt of ze wat rustiger willen rijden, gaat de groep voor hem staan en haalt een van de jongens naar hem uit. Ook nadat de man vraagt of ze willen stoppen en zegt dat hij geen ruzie wil, krijgt hij klappen en wordt hij geschopt. Als hij wegrent, komt de groep achter hem aan. Ze blijven hem schoppen en slaan als hij ten val komt. De mishandeling stopt pas als iemand hem te hulp komt en 112 belt.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.